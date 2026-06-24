Foragido por homicídio, idoso de 70 anos é preso dentro de ônibus em Ponta Grossa

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Um homem de 70 anos, considerado foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (23) em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná.

A detenção do suspeito ocorreu no interior de um ônibus do transporte coletivo, em um dos terminais urbanos do município.

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A captura foi realizada após agentes que faziam patrulhamento ostensivo receberem informações sobre a presença de um indivíduo procurado na região do terminal.

Diante do alerta, a equipe se deslocou imediatamente para o endereço, realizou buscas e conseguiu localizar o idoso dentro do veículo de passageiros. As informações sobre a dinâmica da ocorrência foram repercutidas pelo portal aRede.

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Segundo a corporação, a abordagem policial transcorreu de maneira tranquila e colaborativa. Não foi necessário o uso de força física ou de algemas durante a detenção do passageiro.

Após os trâmites iniciais no local, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Ponta Grossa, onde agora permanece à disposição do Poder Judiciário.

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A Polícia Militar não divulgou detalhes adicionais sobre o assassinato que gerou o mandado de prisão, tampouco informou há quanto tempo o idoso estava na condição de foragido.

Com informações de aRede.