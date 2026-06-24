Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PARANÁ

Foragido por homicídio, idoso de 70 anos é preso dentro de ônibus em Ponta Grossa

Agentes da PM abordaram o passageiro após denúncia de que ele estaria em um dos terminais da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 09:09:58 Editado em 24.06.2026, 09:09:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Foragido por homicídio, idoso de 70 anos é preso dentro de ônibus em Ponta Grossa
Autor Cadeia Pública de Ponta Grossa - Foto: Reprodução aRede

Um homem de 70 anos, considerado foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (23) em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná.

A detenção do suspeito ocorreu no interior de um ônibus do transporte coletivo, em um dos terminais urbanos do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-leia mais: Zé Felipe reage sobre possível volta de Virginia e Vini Jr.: veja

A captura foi realizada após agentes que faziam patrulhamento ostensivo receberem informações sobre a presença de um indivíduo procurado na região do terminal.

Diante do alerta, a equipe se deslocou imediatamente para o endereço, realizou buscas e conseguiu localizar o idoso dentro do veículo de passageiros. As informações sobre a dinâmica da ocorrência foram repercutidas pelo portal aRede.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Segundo a corporação, a abordagem policial transcorreu de maneira tranquila e colaborativa. Não foi necessário o uso de força física ou de algemas durante a detenção do passageiro.

Após os trâmites iniciais no local, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Ponta Grossa, onde agora permanece à disposição do Poder Judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar não divulgou detalhes adicionais sobre o assassinato que gerou o mandado de prisão, tampouco informou há quanto tempo o idoso estava na condição de foragido.

Com informações de aRede.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cadeia pública homicídio em Ponta Grossa POLICIA MILITAR prisão de foragido segurança pública Transportes coletivos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV