Foragido por estupro de vulnerável é preso durante o próprio casamento

Prisão foi feita pela Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem foragido há mais de um ano pelo crime de estupro de vulnerável. O criminoso foi identificado em um cartório de registro civil em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, quando ia se casar.

Conforme a PF, uma equipe se deslocou ao cartório e aguardou a chegada dos noivos para efetuar a prisão do homem procurado pela Justiça. Segundo a polícia, ele foi localizado graças a um cruzamento de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com informações dele disponíveis na comarca.

Até a publicação desta reportagem, a polícia não havia dado detalhes sobre a idade ou identidade do homem. A corporação também não divulgou mais informações do crime pelo qual ele era procurado.

