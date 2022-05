Da Redação

Um homem, de 32 anos, foragido da Justiça por estupro de vulnerável e furto foi preso na noite de sábado (14), em Francisco Beltrão.

A prisão ocorreu após operação do Serviço de Inteligência do 21º BPM e Polícia Civil de Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, contra ele havia mandados de prisão de crimes cometidos no Paraná e em Rio Grande do Sul. O homem foi identificado e encaminhado a delegacia.