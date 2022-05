Foragido morre após confronto com a PM em Cambé

Da Redação

Um homem, de 25 anos morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) de Cambé, no norte do Paraná, na tarde desta quinta-feira (26). Acredita-se que Gabriel Barbosa de Souza, tentou fugir da polícia, para não ser abordado, porque tinha dois mandados de prisão em aberto.

De acordo com a PM, uma equipe realizava patrulhamento pela região do Jardim Nova Cambé, a equipe Rotam, (Rondas Ostensivas Tático Motorizadas) visualizaram um motorista dirigindo um Stilo em alta velocidade e cometendo infrações de trânsito. Uma tentativa de abordagem aconteceu, porém, o motorista fugiu.

Uma perseguição aconteceu mas o suspeito teve o caminho bloqueado por viaturas. Os policiais informaram que pediram que Gabriel saísse do carro. Mas como ele se recusou, um dos PM abriu a porta do carro e já viu que o rapaz pegou uma arma no banco do carona. Para evitar de ser baleado, o policial atirou e matou o rapaz.

A PM repassou que um revólver calibre 38 municiado foi encontrado com o suspeito. A acredita que Gabriel acelerou ao ver a viatura para fugir, já que tinha dois mandados de prisão em aberto: um por roubo e outro por homicídio.