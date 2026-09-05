Foragido invade delegacia, ataca policiais e é baleado no PR

Homem de 48 anos destruiu portas para acessar área restrita e foi socorrido em estado grave após ser atingido por disparos

Na madrugada deste sábado (5), por volta das 5h20, um homem de 48 anos foi baleado após invadir a sede da Polícia Civil em Maringá, no Noroeste do Paraná. Foragido da Colônia Penal Industrial de Maringá (CPIM) e com histórico criminal, o suspeito destruiu portas de vidro e avançou contra os agentes de plantão.

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Segundo a Polícia Civil, o homem chegou ao local chutando a porta de entrada até quebrá-la. Em seguida, tentou arrombar uma segunda estrutura para acessar a área restrita da unidade. Um delegado e investigadores tentaram contê-lo, mas ele ignorou as ordens, seguiu causando danos e partiu para cima dos policiais, que reagiram disparando contra ele.

O invasor foi atingido no tórax, pescoço e rosto. Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos no local, onde precisaram intubá-lo devido à gravidade das lesões. Ele foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Maringá.

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A Polícia Militar e a perícia técnica foram acionadas para isolar o local e coletar evidências. Um inquérito será instaurado pela Polícia Civil para apurar todos os detalhes da invasão e da ação policial.