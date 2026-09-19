Foragido há 27 anos por matar mulher a pedradas para ocultar paternidade é preso no Paraguai
Crime aconteceu na década de 1990 no Paraná; homem também possui mandado de prisão por estupro cometido no país vizinho
Condenado por assassinar uma mulher no interior do Paraná há 27 anos, Antenor José Dresch, de 65 anos, foi preso na última quinta-feira (18) no Paraguai. A captura do foragido aconteceu em uma propriedade rural no distrito de Mbaracayú, a menos de 100 quilômetros da fronteira com Foz do Iguaçu, e foi resultado de uma troca de informações de inteligência entre a Polícia Federal brasileira e a Polícia Nacional do país vizinho.
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O homem era procurado pelo homicídio de Maria de Lourdes Parecy, ocorrido no dia 22 de julho de 1999, em Marechal Cândido Rondon, no oeste paranaense. Segundo as investigações da época, o crime foi motivado pela tentativa do agressor de ocultar a paternidade de uma criança de dois meses. A vítima foi asfixiada até perder a consciência e levada para uma área de mata, onde foi morta com pedradas na cabeça.
Pelo assassinato, a Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon condenou Dresch a 14 anos e cinco meses de prisão, pena que ele ainda precisa cumprir. Além da dívida com a Justiça brasileira, as autoridades paraguaias confirmaram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto no país vizinho, onde também responde pelo crime de estupro. Até o momento, a defesa do acusado não foi localizada pelos veículos de imprensa para comentar as prisões.