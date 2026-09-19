Foragido há 27 anos por matar mulher a pedradas para ocultar paternidade é preso no Paraguai

Condenado por assassinar uma mulher no interior do Paraná há 27 anos, Antenor José Dresch, de 65 anos, foi preso na última quinta-feira (18) no Paraguai. A captura do foragido aconteceu em uma propriedade rural no distrito de Mbaracayú, a menos de 100 quilômetros da fronteira com Foz do Iguaçu, e foi resultado de uma troca de informações de inteligência entre a Polícia Federal brasileira e a Polícia Nacional do país vizinho.

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O homem era procurado pelo homicídio de Maria de Lourdes Parecy, ocorrido no dia 22 de julho de 1999, em Marechal Cândido Rondon, no oeste paranaense. Segundo as investigações da época, o crime foi motivado pela tentativa do agressor de ocultar a paternidade de uma criança de dois meses. A vítima foi asfixiada até perder a consciência e levada para uma área de mata, onde foi morta com pedradas na cabeça.

Pelo assassinato, a Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon condenou Dresch a 14 anos e cinco meses de prisão, pena que ele ainda precisa cumprir. Além da dívida com a Justiça brasileira, as autoridades paraguaias confirmaram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto no país vizinho, onde também responde pelo crime de estupro. Até o momento, a defesa do acusado não foi localizada pelos veículos de imprensa para comentar as prisões.



