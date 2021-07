Da Redação

Foragido é preso em fila de vacinação contra covid-19, no PR

Nesta quinta-feira (22), um homem de 45 anos foi preso na fila da vacinação contra a covid-19, após a Guarda Municipal identificar que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O caso aconteceu no Pavilhão da Cura do Parque Barigui, em Curitiba, no Paraná.

Segundo a prefeitura, o foragido da Justiça tinha passagens por dano qualificado, roubo e injúria racial. Ao perceber o suspeito tumultuando a fila, os guardas se aproximaram. Com isso, o homem ficou nervoso e com pressa para receber a vacina.

Na abordagem, ele estava sem documentos, mas a GM levantou os dados dele e constatou que era um foragido.

Ainda de acordo com a prefeitura, como ele não tinha documentos, o suspeito não recebeu a vacina e foi conduzido para a Divisão de Vigilância e Capturas.

