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OPERAÇÃO POLICIAL

Foragido do PR que fez cirurgia plástica para despistar a polícia morre em tiroteio

Criminoso atuava em São José dos Pinhais e tentava se esconder em Itapema

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 10:46:02 Editado em 29.05.2026, 10:45:57
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Foragido do PR que fez cirurgia plástica para despistar a polícia morre em tiroteio
Autor Felipe Schmitz de Souza, um dos principais líderes do tráfico em Curitiba - Foto: Reprodução/ND Mais

Um homem de 34 anos, apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na Região Metropolitana de Curitiba, morreu em um confronto com a Polícia Militar de Santa Catarina na noite da última quinta-feira (28).

Felipe Schmitz de Souza era considerado foragido da Justiça e tentava se esconder na cidade de Itapema, no litoral norte catarinense, onde chegou a realizar uma cirurgia plástica no rosto para dificultar sua identificação pelas forças de segurança e escapar de mandados de prisão.

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O confronto ocorreu no bairro Meia Praia, durante uma ação do serviço tático da PM catarinense. De acordo com a corporação, ao perceber a tentativa de abordagem, o suspeito reagiu e atirou contra os policiais, dando início a uma troca de tiros. Felipe foi baleado e teve a morte confirmada ainda no local da ocorrência.

Natural de Curitiba, o criminoso atuava principalmente na cidade de São José dos Pinhais e possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Paraná no dia 12 de maio.

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Embora não tivesse registros criminais no estado de Santa Catarina, ele já acumulava uma condenação de nove anos e seis meses de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

As apurações policiais revelam que Felipe vinha sendo monitorado há anos. Além do envolvimento com o comércio de entorpecentes, o nome dele também figurava em investigações ligadas a outros crimes graves, como homicídio e roubo.

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Antes de ser localizado no estado vizinho com o rosto modificado pelos procedimentos estéticos, ele já havia conseguido escapar de diversas operações policiais realizadas no Paraná.


As informações são do nosso parceiro: Portal Banda B

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CONFRONTO POLICIAL Criminalidade em Curitiba FORAGIDO DA JUSTIÇA investigações criminais POLICIA MILITAR trafico de drogas
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