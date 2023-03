Foragido, de 22 anos, morre ao confrontar equipe da Rotam, no Paraná

Da Redação

A troca de tiros ocorreu na noite dessa quinta-feira (2)

Um confronto armado resultou na morte de um jovem, de 22 anos, na noite dessa quinta-feira (2), em Sarandi, Região Metropolitana de Maringá, Paraná. Segundo a polícia, o homem, identificado como William da Silva Gonçalves, era foragido da Justiça.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a troca de tiros ocorreu após a corporação receber uma denúncia que informava a respeito do paradeiro do criminoso. Ainda conforme a corporação, havia dois mandados de prisão contra ele por tráfico de drogas. Além disso, recentemente, ele confrontou uma equipe da polícia no Conjunto Residencial Governador José Richa. Na ocasião, um indivíduo morreu e outros dois, incluindo William, conseguiram fugir.

Assim que os agentes receberam a informação, foram a uma residência, situada em um cruzamento entre as Avenidas Santos Dumont e José Bonifácio, onde o suspeito estava. O foragido notou a chegada de uma equipe da Rotam, então, correu portando uma pistola calibre 380.

William atirou na direção dos policiais para evitar ser pego. Os agentes revidaram e o atingiram.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas nada pôde ser feito, pois Gonçalves não apresentava sinais vitais.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

