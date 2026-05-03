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Foragido da Justiça do PR por suspeita de matar a esposa é preso nos EUA

Homem tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Piraquara desde 2024. Polícia americana investiga novos casos de agressão

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 10:41:26 Editado em 03.05.2026, 10:41:17
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Foragido da Justiça do PR por suspeita de matar a esposa é preso nos EUA
Autor O suspeito foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) - Foto: Flickr ICE

Um brasileiro procurado pela Justiça do Paraná, sob a suspeita de assassinar a própria esposa, foi preso na última quarta-feira (29) na cidade de Sandy Springs, no estado americano da Geórgia. O homem era considerado foragido e possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara Criminal de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, em junho de 2024.

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A captura foi realizada após um alerta emitido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). Com base nos dados da agência, investigadores locais passaram a monitorar o paradeiro do suspeito até o momento da abordagem. A operação teve o apoio direto da polícia de Sandy Springs e, após a detenção, o homem foi entregue à custódia do órgão de imigração, que é o responsável pelos procedimentos legais de repatriação.

Além de responder pelo crime cometido em território paranaense, o brasileiro também entrou no radar das autoridades norte-americanas por novos episódios de violência doméstica. De acordo com uma nota divulgada pela polícia local, o ICE recebeu denúncias que indicam o possível envolvimento do suspeito em um ciclo de abuso físico contínuo contra outra mulher durante o período em que ele residiu nos Estados Unidos.

O suspeito agora aguarda a conclusão dos trâmites burocráticos para ser deportado. Assim que retornar ao Brasil, ele deverá ser encaminhado ao sistema prisional para responder ao processo criminal referente ao homicídio de sua esposa.

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ASSASSINATO Imigração JUSTIÇA paraná Piraquara política criminal violência domestica
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