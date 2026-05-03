Foragido da Justiça do PR por suspeita de matar a esposa é preso nos EUA

Um brasileiro procurado pela Justiça do Paraná, sob a suspeita de assassinar a própria esposa, foi preso na última quarta-feira (29) na cidade de Sandy Springs, no estado americano da Geórgia. O homem era considerado foragido e possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara Criminal de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, em junho de 2024.

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A captura foi realizada após um alerta emitido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). Com base nos dados da agência, investigadores locais passaram a monitorar o paradeiro do suspeito até o momento da abordagem. A operação teve o apoio direto da polícia de Sandy Springs e, após a detenção, o homem foi entregue à custódia do órgão de imigração, que é o responsável pelos procedimentos legais de repatriação.

Além de responder pelo crime cometido em território paranaense, o brasileiro também entrou no radar das autoridades norte-americanas por novos episódios de violência doméstica. De acordo com uma nota divulgada pela polícia local, o ICE recebeu denúncias que indicam o possível envolvimento do suspeito em um ciclo de abuso físico contínuo contra outra mulher durante o período em que ele residiu nos Estados Unidos.

O suspeito agora aguarda a conclusão dos trâmites burocráticos para ser deportado. Assim que retornar ao Brasil, ele deverá ser encaminhado ao sistema prisional para responder ao processo criminal referente ao homicídio de sua esposa.

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