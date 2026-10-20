Foragido condenado por crimes sexuais é morto em confronto com a PM em Londrina

Um homem de 41 anos, ex-integrante da Polícia Militar de São Paulo e procurado pela Justiça por condenações de estupro que somam mais de 50 anos de prisão, morreu após um confronto com policiais do Choque na noite desta segunda-feira (19), no Jardim Gávea, zona norte de Londrina. A ocorrência foi registrada por volta das 21h, após as equipes receberem informações de que o foragido estaria escondido no município paranaense desde setembro de 2025.

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Ao chegarem ao endereço para checar a denúncia, os agentes abordaram o suspeito, que teria reagido apontando um revólver contra a equipe. Diante da reação, os policiais balearam o homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Durante a mesma intervenção, os policiais localizaram a companheira do suspeito, que também era considerada foragida da Justiça e é investigada por envolvimento nos mesmos crimes sexuais, com suspeita de atuar no aliciamento de crianças.

Na residência do casal, as autoridades encontraram duas crianças, uma adolescente de 15 anos e um bebê com menos de dois anos. As menores foram acolhidas e encaminhadas ao Conselho Tutelar, que adotará as medidas de proteção necessárias. As circunstâncias do confronto e os detalhes dos mandados de prisão cumpridos serão apurados pelas autoridades competentes.

Com informações da Tarobá