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CHOQUE

Foragido condenado por crimes sexuais é morto em confronto com a PM em Londrina

Homem expulso da corporação paulista estava escondido no Paraná desde 2025; companheira investigada por envolvimento nos abusos acabou detida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Foragido condenado por crimes sexuais é morto em confronto com a PM em Londrina
Autor Caso foi registrado na noite de segunda-feira - Foto: Tarobá

Um homem de 41 anos, ex-integrante da Polícia Militar de São Paulo e procurado pela Justiça por condenações de estupro que somam mais de 50 anos de prisão, morreu após um confronto com policiais do Choque na noite desta segunda-feira (19), no Jardim Gávea, zona norte de Londrina. A ocorrência foi registrada por volta das 21h, após as equipes receberem informações de que o foragido estaria escondido no município paranaense desde setembro de 2025.

-LEIA MAIS: Eleitores não podem ser presos a partir desta terça-feira (20); veja exceções

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Ao chegarem ao endereço para checar a denúncia, os agentes abordaram o suspeito, que teria reagido apontando um revólver contra a equipe. Diante da reação, os policiais balearam o homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Durante a mesma intervenção, os policiais localizaram a companheira do suspeito, que também era considerada foragida da Justiça e é investigada por envolvimento nos mesmos crimes sexuais, com suspeita de atuar no aliciamento de crianças.

Na residência do casal, as autoridades encontraram duas crianças, uma adolescente de 15 anos e um bebê com menos de dois anos. As menores foram acolhidas e encaminhadas ao Conselho Tutelar, que adotará as medidas de proteção necessárias. As circunstâncias do confronto e os detalhes dos mandados de prisão cumpridos serão apurados pelas autoridades competentes.

Com informações da Tarobá

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