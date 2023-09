Fomento Paraná fecha mais de mil financiamentos em agosto

A Fomento Paraná firmou 1.033 contratos de financiamentos para apoiar pequenos negócios no mês de agosto. O número é um recorde no ano. Foram R$ 19,6 milhões liberados - mais de R$ 10 milhões em microcrédito e R$ 9,6 milhões para empresas de pequeno e de médio porte pelos programas Banco do Empreendedor e Banco da Mulher Paranaense. O volume de liberações é 32% maior que o de agosto de 2022, quando foram destinados R$ 14,8 milhões para 1.026 contratos.

Diversos fatores contribuíram para esse resultado, de acordo com o diretor de Mercado da Fomento Paraná, Vinícius Rocha. “A ampliação de parcerias, a agilidade no atendimento ao cliente e a entrega rápida dos recursos formam um conjunto ações que provoca esse movimento positivo de levarmos crédito a mais pessoas”, explica.

Desde 2019, por orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, a Fomento Paraná tem como um dos focos de atenção levar a informação e crédito em condições acessíveis aos pequenos negócios. “Também colabora o fato de que os governos federal e estadual colocaram subsídios nas taxas de juros, deixando mais barato para o empreendedor”, comenta o diretor.

Em sintonia com o Plano de Governo, a Fomento Paraná procura atrair empreendedores que em geral estão de fora do sistema bancário. “Oferecemos uma condição mais barata para que o empreendedor invista no seu negócio e assim gere emprego e renda no Interior do Estado, contribuindo para o desenvolvimento econômico das cidades em cada região”, destaca Renato Maçaneiro, diretor de Operações do Setor Privado.

Além do Microcrédito Fácil, linha de financiamento para informais, MEIs e microempresas, em valores até R$ 20 mil e até 36 meses para pagar, a Fomento Paraná possui linhas de crédito diversas, que podem atender pequenas e médias empresas, para compra de máquinas, equipamentos e obras. Também é possível contratar recursos para projetos de inovação, para implantação de soluções que envolvam energias alternativas e, ainda, recursos para empreendimentos ligados ao turismo.

MUDANÇA DE VIDA – No fundo de casa, em Pérola, no Noroeste do Estado, Elvis Vaz e a esposa trabalhavam há mais de 10 anos como costureiros. Insatisfeito com a situação, Elvis traçou um plano para começar a mudar de vida. “Eu estava cansado de trabalhar costurando. Era pouco dinheiro que entrava”, relata.

O começo da lanchonete Bionguinho do Elvis foi marcado pela contribuição de amigos e familiares. “Um ajudou com pedra, outro me deu uma churrasqueira, para assar os espetinhos. Me emprestaram freezer, minha mãe emprestou geladeira...”, conta o rapaz.

Analisando o empreendimento de Elvis, um amigo comentou sobre a Fomento Paraná e as linhas de crédito para microempreendedores. O dono da lanchonete não tinha registro como MEI, porém, vendo o projeto se concretizar ele decidiu que estava na hora de fazer melhorias. “Eu precisava comprar novos jogos de mesas, um freezer e instalar um toldo. Mesmo com o aumento do movimento, eu não tinha recursos. Ainda estava começando”, relembra.

O empreendedor fez cadastro como MEI e foi à Agência do Trabalhador de Pérola. “Os agentes me atenderam muito bem e já fui bem avaliado”, lembra. Com o crédito, Elvis comprou jogos de mesa, estufa para os salgados, geladeira, freezer e até uma moto seminova, para oferecer serviço de entrega. “A Fomento Paraná me ajudou muito, e ainda está ajudando”, avalia.

O empreendedor destaca que o motivo de ter escolhido a instituição foi pelos juros baixos e o diferencial na hora do pagamento. “Consigo conciliar os dias de maior movimento na lanchonete com o pagamento das parcelas”, comenta.

COMO CONTRATAR – Empreendedores interessados em contratar uma das linhas de crédito da Fomento Paraná podem procurar a prefeitura nos municípios, que em geral mantêm o atendimento com agentes de crédito na Sala do Empreendedor ou na Agência do Trabalhador. Em Curitiba o empreendedor pode se dirigir à sede da instituição, na Rua Comendador Araújo, 652, ou contratar online pelo portal da Fomento Paraná.

Atualmente a Fomento Paraná possui parcerias ativas com agentes de crédito atuando na oferta de microcrédito em 326 dos 399 municípios paranaenses.

