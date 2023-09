Foi você? Apostas do Paraná faturam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil

Duas apostas feitas em cidades do Paraná faturaram mais de R$ 4 milhões em um sorteio da Lotofácil, ocorrido na noite dessa quinta-feira (21). De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, as "fezinhas" acertaram os 15 números do jogo e ganharam R$ 4.503.915,54.

Uma das apostas ganhadora foi efetuada em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O site oficial da Caixa indica que a aposta foi realizada na lotérica Três Lagoas.

O outro ganhador, por sua vez, é de Goioerê, município do noroeste do estado, e fez o jogo na Lotérica Porta da Esperança.

Essas foram as únicas apostas do país a faturar o prêmio máximo. Ambas são do tipo simples.

Os 15 números sorteados foram: 01-02-06-07-08-09-10-13-15-18-19-20-21-23-24.

Quase 390 apostas acertaram 14 números, recebendo o prêmio de R$ 1.914,62.

Como jogar

Para apostar na Lotofácil é necessário marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante.

Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.

