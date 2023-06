“Foi cena de guerra”, diz professora de escola alvo de ataque no PR

A professora Mara Cordeiro, do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, de Cambé, na região metropolitana de Londrina, no norte do Paraná, relatou uma “cena de guerra” durante o ataque de um ex-aluno no estabelecimento de ensino. Uma estudante morreu e outro ficou gravemente ferido. Os alunos seriam namorados.

“Eu estava no início da segunda aula, fazendo chamada, quando ouvimos o barulho. Achamos que era som de bombinha, não sabíamos o que estava acontecendo”, disse em entrevista à CBN Londrina.

Ela conta que sua sala fica perto do portão de entrada da escola. Ao perceber que era um ataque, os alunos da sala saíram correndo para fora da escola. “Foi um desespero muito grande, com alunos saindo pela escola correndo”.

A professora conta que a preocupação era salvar os alunos. “Eu queria proteger, mas não sabia como. Foi uma cena de guerra”, disse.

Ela pede mais segurança na escola por parte do poder público, com detectores de metal, alarmes e muros mais altos. “Não estamos protegidos. Queremos paz”, disse.

Em entrevista à Radio Cobra FM, um aluno que estava dentro da escola no momento dos disparos contou o que viu.

“Eu cheguei a ver ele (atirador) com a arma, mas não tinha o que fazer. Foi o tempo de eu sair correndo, ele começou a dar tiro, muito tiro, muito tiro. Aí eu pensei em voltar para tentar ajudar algum aluno, pulei o muro de volta para dentro, fui lá na minha sala, bati na janela, perguntei se estava tudo bem, me disseram que sim, aí eu voltei, pulei o muro de volta, e nisso começaram a chegar os policiais, alguns pais também e começou um tumulto aqui na frente. Foi um desespero, teve aluno quebrando a janela para tentar correr para fora”, relatou o adolescente.

