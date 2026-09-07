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INCÊNDIO

Fogo em barracão na zona norte de Londrina gera densa coluna de fumaça

Chamas em imóvel no Parque Industrial José Belinati assustaram moradores. Área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Fogo em barracão na zona norte de Londrina gera densa coluna de fumaça
Autor Foto: Tarobá

Um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão comercial localizado no Parque Industrial José Belinati, na zona norte de Londrina, na manhã desta segunda-feira (7). As chamas geraram uma densa coluna de fumaça escura, que chamou a atenção e pôde ser vista de diversas regiões da cidade. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre feridos no local.

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Para o combate ao fogo, diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até a Rua Júlia Fernandes Bertoluci, endereço do imóvel. A operação contou com a utilização de múltiplos caminhões Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR), com o objetivo principal de controlar as chamas e evitar que o incêndio se propagasse para os prédios e barracões vizinhos.

O atendimento à ocorrência também teve o apoio direto da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As forças de segurança atuaram em conjunto no isolamento do perímetro, garantindo a proteção e a segurança dos trabalhadores das indústrias próximas e dos moradores do entorno. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Uma perícia será realizada no local para identificar a origem do fogo e avaliar a extensão dos danos estruturais, mas o procedimento só ocorrerá após o controle total das chamas e a conclusão do trabalho de rescaldo pelos bombeiros.

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barracão comercial Corpo de Bombeiros incendio Londrina PERÍCIA segurança pública
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