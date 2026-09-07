Fogo em barracão na zona norte de Londrina gera densa coluna de fumaça

Um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão comercial localizado no Parque Industrial José Belinati, na zona norte de Londrina, na manhã desta segunda-feira (7). As chamas geraram uma densa coluna de fumaça escura, que chamou a atenção e pôde ser vista de diversas regiões da cidade. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre feridos no local.

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Para o combate ao fogo, diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até a Rua Júlia Fernandes Bertoluci, endereço do imóvel. A operação contou com a utilização de múltiplos caminhões Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR), com o objetivo principal de controlar as chamas e evitar que o incêndio se propagasse para os prédios e barracões vizinhos.

O atendimento à ocorrência também teve o apoio direto da Polícia Militar e da Guarda Municipal. As forças de segurança atuaram em conjunto no isolamento do perímetro, garantindo a proteção e a segurança dos trabalhadores das indústrias próximas e dos moradores do entorno. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Uma perícia será realizada no local para identificar a origem do fogo e avaliar a extensão dos danos estruturais, mas o procedimento só ocorrerá após o controle total das chamas e a conclusão do trabalho de rescaldo pelos bombeiros.