Fogo destrói colheitadeira em Renascença no sudoeste do Paraná

Uma colheitadeira pegou fogo na tarde de segunda-feira (28), na zona rural de Renascença no sudoeste do Paraná.

Segundo informações, o fogo começou no momento que estava sendo feita a colheita de trigo.

O Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão, foi acionado, mas quando a equipe chegou no local as chamas já haviam tomado conta da máquina agrícola, sendo possível somente fazer o combate do fogo e o trabalho de rescaldo.

Até o momento não foi possível apurar as causas do incêndio.

* Com informações PP News

