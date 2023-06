Fofura: bebê cai na gargalhada ao ver placas de trânsito e viraliza

O sorriso de uma bebê de apenas sete meses de Guarapuava, região central do Paraná, está ganhando as redes sociais. E o que mais chama a atenção é o motivo pelo qual a pequena cai na gargalhada.

A mãe de Maria Helena, a empresária Kryssia Kosmos, divulgou cliques da filha em seu perfil do Instagram logo após a criança observar as placas do estacionamento regulamento (EstaR). A bebê reage com gargalhadas ao se deparar com a placa de trânsito e isso causou uma 'explosão' de fofura nos internautas.

"Maria Helena e suas paixões por placas 😂😂😂❤❤❤", disse uma seguidora. "Meu deusssssss que coisa mais linda!!!!!!😍😍😍😍😍😍😍", escreveu outra internauta.

Alguns brincam com o fato e alegam que a "paixão" que Maria Helena sente pela sinalização de trânsito só irá durar enquanto ela for pequena. "Hahaha mãezinha! Ama enquanto não entende o que é 😂❤", disse uma usuária do Instagram; "Se ela soubesse quanto custa kkkkkk", afirmou uma seguidora, que obteve a seguinte resposta de Kryssia, mãe da bebê: "Um dia ela vai ter é raiva quando ver 😂😂😂😂😂😂😂".

De acordo com a mãe da criança, o sentimento pelos itens de trânsito surgiram de forma repentina. A principal hipótese pelo "amor" às placas seria por conta das cores que elas carregam.

"A Maria Helena é muito risonha. Ela já tinha esse comportamento com vários brinquedos dela. Tem uma placa bem na frente da nossa empresa, um dia sai andar com ela e mostrar a vitrine, e ela começou a rir. Quando vi, ela tava olhando pra placa. Depois disso, toda vez que ela via, ela queria brincar ali", disse a empresária em uma entrevista ao G1.



A paixão pela sinalização de trânsito é tão grande que se tornou o tema do "mêsversário" de Maria Helena. Confira:

A comemoração foi realizada em 25 de maio e compartilhada no Instagram. O vídeo soma mais de 750 mil visualizações.



Inclusive, alguns dias depois da festa, a pequena recebeu um presente inédito da Secretaria de Trânsito e Transportes (Setran) de Guarapuava.

Kryssia compartilhou o momento em que a filha recebe a surpresa na web com a seguinte legenda: "Como é lindo ver a simplicidade de uma criança, né gente? A Maria Helena ganhou um presente que ela mais queria: uma placa de Estar pra ser só dela 😂💙".

O item foi entregue à criança por agentes de trânsito da cidade. Veja:





