Da Redação

Flanelinha é morto com facada após briga por espaço no PR

Um homem, de 33 anos, foi morto na noite deste sábado (5), após ser esfaqueado no pescoço. Adilson Domingos da Silva sofreu um corte profundo que atingiu a jugular, causando sua morte instantânea. O autor do crime foi localizado e preso por uma equipe da PM. Jerônimo Santos Souza, de 38 anos, confessou o crime.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar (PM) uma equipe do 04ªBPM realizava patrulhamento pela Rua Paranaguá, quando no cruzamento com a Rua Oswaldo Cruz, na zona 7, presenciaram os dois homens brigando.

Ao se aproximar dos envolvidos, a equipe viu que um deles portava uma faca e estava golpeando o outro homem. O autor tentou fugir, mas foi contido pelos policiais e preso em seguida.

continua após publicidade .

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate foram acionadas, mas quando chegaram ao local, Adilson não apresentava sinais vitais. Ao ser questionado sobre a causa da briga, o autor disse que ambos são flanelinhas e que a discussão começou devido a disputa pelo espaço. Ele alegou que foi agredido com um soco pela vítima.

O homem, que apresentava um ferimento em uma das mãos, foi encaminhado para o Hospital Universitário (HU) e depois foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

As informações são do site Corujão Notícias.