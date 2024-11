Flagrante! Veja momento em que BMW de R$ 700 mil bate em muro

Além do motorista, outros sete jovens estavam no carro

Um grupo de jovens, estudantes de uma faculdade particular de medicina, bateram uma BMW M3, avaliada em mais de R$ 700 mil, no bairro Cabral, em Curitiba. O acidente aconteceu no domingo (20), mas só ganhou repercussão nas redes sociais agora, por viralizar um vídeo que mostra o momento da batida. Além do motorista, outros sete jovens estavam no carro. As informações são da Banda B.

O acidente aconteceu na Rua Dr. Manoel Pedro, esquina com a Rua São Luiz. O rapaz que dirigia a BMW bateu contra um muro.

Conforme apurou a reportagem, dois jovens precisaram de atendimento médico, e foram levados ao Hospital Evangélico Mackenzie.

Vídeo mostra a batida

O momento do acidente foi filmado. Isso porque, momentos antes da batida, um dos jovens, que estava no banco de trás, gravava um vídeo no celular, e registrou o acidente.

No vídeo é possível ver que o motorista estava em alta velocidade até que, não se sabe por qual motivo, perde o controle e bate contra o muro. Os jovens estavam um no colo do outro no banco traseiro.

Após a colisão, a filmagem se perde, mas é possível ouvir os gritos e os jovens dizendo que uma passageira não estava bem.

Veja o vídeo abaixo:

TNOnline TV

Bafômetro

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Civil informou à Banda B que “vai instaurar um inquérito policial, a fim de esclarecer os fatos”.

