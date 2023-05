Flagrante: homem é morto a tiros em frente a distribuidora no PR

Da Redação

O crime pode ter sido um acerto de contas

Um homem, de 31 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (22), em frente a uma distribuidora de bebidas, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi identificada como Magregori do Nascimento.

De acordo com informações apuradas pelas autoridades, ele estava no local a cerca de uma hora, quando foi surpreendido por dois suspeitos armados. Após os diversos disparos de arma de fogo, os homens ainda pegaram algo da vítima.

Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o assassinato. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

De acordo com o tenente Taborda, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Magregori não era morador da região e estava na distribuidora com uma bicicleta. Conforme o militar, os atiradores pegaram possivelmente uma arma de fogo do corpo da vítima.

"O pessoal da distribuidora diz que não o conhece, que não seria da região. Entretanto, ele estava de bicicleta, então acreditamos que seja daqui de perto. Eles [bandidos] subtraíram um objeto das vestes da vítima, que acreditamos, possivelmente, ser uma arma de fogo", comentou Taborda.

Após o crime, a dupla fugiu em um veículo Gol, de cor branca. Apurações iniciais da polícia apontam que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas. As informações são da RicMais.

