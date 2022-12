Flagrante de briga por "traição" no interior do PR viraliza nas redes

Da Redação

O deputado estadual paranaense, Cobra Repórter, se tornou assunto nas redes sociais após publicar em seu perfil do Instagram um flagrante de uma briga por uma suposta traição, em Florestópolis, interior do Paraná. Assista no final da matéria.

O vídeo já conta com mais de 8 mil visualizações e está dividindo a opinião da internet. Nas imagens é possível ver uma mulher, identificada como Tunica, indo até uma lanchonete e batendo, com tapas, em outra mulher e em seu marido.

No decorrer da filmagem, feita pela filha do casal, os seguidores podem entender que a mulher agredida, que não é identificada, saiu para tomar uma cerveja em um lanchonete com o marido de Tunica. "O que você está fazendo tomando cerveja com o meu marido?", questiona Tunica, alterada.

Um dos momentos que mais chama a atenção dos internautas é que, logo no início do vídeo, Tunica desfere um tapa contra a mulher e outro contra o marido. O segundo golpe foi tão forte que o homem cai no chão, com cadeira e tudo, e fica por lá, aparentemente desmaiado. "Eu pensei que o homem tinha morrido, caiu e ficou", disse um internauta. Outros seguidores, no entanto, não acreditam no desmaio do marido: "ele foi esperto, se fingiu de morte ali no cantinho".





Tentativa de paz

Um atendente do estabelecimento tenta intervir na agressão, mas é afastado diversas vezes por Tunica. Completamente brava, a mulher acusa a outra: "você sabia que ele é casado e tem dois filhos, como que você aceita cerveja dele?".

Outro que tenta, também sem sucesso, parar a discussão, é o cachorrinho da vítima. Ele se tornou foco nos comentários da publicação. "O cachorro defende a dona, que fofo!", disse um. "Fiquei com dó do cachorrinho tentando defender a mulher", disse outro.

Quando as coisas estão ficando fora de controle, a filha do casal grita a mãe, com a intenção de que ela pare de ir atrás da mulher agredida, que tenta se afastar para ir embora.

Repercussão

Com grande repercussão o vídeo está dividindo opiniões na internet. Alguns internautas apontam que a confusão não aconteceu de fato em Florestópolis, como acusa do deputado Cobra Repórter.

Outros se mostraram insatisfeitos com o compartilhamento do político. "Tanta coisa importante acontecendo na política, mas o deputado prefere postar briga de casal com agressão", apontou uma seguidora.





Assista: null - Vídeo por: tnonline

