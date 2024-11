Flagrante! Carro 'voa' e atinge muro de condomínio; veja vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Câmeras de monitoramento flagraram um acidente impressionante ocorrido na tarde desta sexta-feira (25) em um bairro de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Um veículo que transitava em alta velocidade atingiu o muro de um condomínio residencial.

O que chama a atenção, no entanto, é que o veículo 'voou' antes de atingir a estrutura. As imagens mostram o veículo Mitsubishi ASX trafegando pela Rua República do Líbano.

O automóvel 'voou' sobre a Avenida Monteiro Lobato, invadiu um terreno e atingiu o muro do residencial. Assista ao flagrante:

O motorista do carro, de 33 anos, ficou ferido e precisou ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento.

