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Flagrado pela própria filha, idoso é preso por estupro de vulnerável contra vizinha de 7 anos

Suspeito atraiu a vítima até sua residência fingindo que iria abençoá-la; filha do homem presenciou o crime e confirmou a versão da vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Flagrado pela própria filha, idoso é preso por estupro de vulnerável contra vizinha de 7 anos
Autor O investigado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça - Foto: PCPR

Um homem de 62 anos foi preso em flagrante no município de São Mateus do Sul, no Sul do Paraná, suspeito de estuprar uma criança de 7 anos que mora na vizinhança. O crime ocorreu na segunda-feira, 24 de agosto, quando o suspeito, que estava sozinho em casa, atraiu a vítima para o interior do imóvel com o pretexto de que iria "benzê-la".

- leia mais: Vítimas de importunação sexual denunciam homem e reúnem 54 páginas de provas no PR

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A própria filha do homem chegou à residência no momento em que a violência sexual ocorria, flagrou a cena e, posteriormente, confirmou integralmente o relato da criança às autoridades policiais. Após retornar para casa, a vítima relatou os abusos à mãe, que acionou imediatamente as forças de segurança para a efetivação do bote e da prisão em flagrante.

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O investigado, cujo nome não foi revelado pela Polícia Civil, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça e segue custodiado no sistema prisional. A ocorrência foi enquadrada como estupro de vulnerável, crime tipificado no Código Penal por envolver atos libidinosos ou conjunção carnal com menores de 14 anos, cujas penas previstas variam de 10 a 18 anos de reclusão, além da aplicação de multa em caso de condenação judicial.

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Código Penal criança vítima estupro prisão em flagrante São Mateus do Sul VIOLÊNCIA SEXUAL
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