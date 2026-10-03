Flagrado com mulher casada, homem foge de cueca e acaba encurralado por cachorros no Paraná

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica precisou fugir de cueca pela janela após ser flagrado com uma mulher casada na manhã desta sexta-feira (2), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Surpreendido pela chegada inesperada do marido dela, o indivíduo invadiu uma chácara vizinha durante a fuga e acabou cercado por pelo menos seis cachorros, precisando ser resgatado por uma equipe policial.

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A confusão teve início quando o marido retornou ao imóvel e encontrou a esposa com o vizinho. Na tentativa de escapar de um possível confronto, o homem pulou a janela vestindo apenas roupas íntimas e o equipamento de monitoramento penal fixado na perna. Ao acessar a propriedade ao lado, ele foi imediatamente encurralado pelos cães de guarda até a chegada da polícia, que foi acionada para controlar a ocorrência.

Câmeras de segurança registraram o desfecho do caso, mostrando o momento em que os policiais escoltam o suspeito para fora do terreno, ocasião em que os agentes chegaram a solicitar uma calça para vesti-lo. Apesar do flagrante, o marido não chegou a agredir o vizinho. Como o proprietário da chácara também decidiu não formalizar queixa pela invasão do imóvel, a ocorrência foi encerrada no próprio local e o homem foi liberado sem a necessidade de encaminhamento à delegacia.

Com informações Banda B.