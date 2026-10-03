Flagrado com mulher casada, homem foge de cueca e acaba encurralado por cachorros no Paraná
Monitorado pela Justiça, o indivíduo precisou ser escoltado por policiais após invadir uma propriedade vizinha para escapar do flagrante
Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica precisou fugir de cueca pela janela após ser flagrado com uma mulher casada na manhã desta sexta-feira (2), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Surpreendido pela chegada inesperada do marido dela, o indivíduo invadiu uma chácara vizinha durante a fuga e acabou cercado por pelo menos seis cachorros, precisando ser resgatado por uma equipe policial.
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A confusão teve início quando o marido retornou ao imóvel e encontrou a esposa com o vizinho. Na tentativa de escapar de um possível confronto, o homem pulou a janela vestindo apenas roupas íntimas e o equipamento de monitoramento penal fixado na perna. Ao acessar a propriedade ao lado, ele foi imediatamente encurralado pelos cães de guarda até a chegada da polícia, que foi acionada para controlar a ocorrência.
Câmeras de segurança registraram o desfecho do caso, mostrando o momento em que os policiais escoltam o suspeito para fora do terreno, ocasião em que os agentes chegaram a solicitar uma calça para vesti-lo. Apesar do flagrante, o marido não chegou a agredir o vizinho. Como o proprietário da chácara também decidiu não formalizar queixa pela invasão do imóvel, a ocorrência foi encerrada no próprio local e o homem foi liberado sem a necessidade de encaminhamento à delegacia.Com informações Banda B.