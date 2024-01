Fisioculturista morre aos 31 anos no Paraná; suspeita é de infarto

Morreu aos 31 anos o personal trainer e fisioculturista Danilo de Campos, que atuava em academias de Ponta Grossa. A morte do professor foi confirmada por familiares nas redes sociais.

Segundo informações do Serviço Funerário Municipal, Danilo morreu após ser encaminhado ao Hospital Geral Unimed neste sábado (30). relatos enviados ao Portal aRede por colegas do personal trainer contam que ele teria sofrido um infarto. A informação não é confirmada pela família. Nas redes sociais, alunos e companheiros do fisiculturista lamentaram a perda precoce de Danilo. "Vai com Deus, irmão", disse o também atleta Paulo Zacs.

