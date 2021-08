Fiscalização fecha estabelecimentos e flagra aglomerações

Da Redação

As equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), coordenada pela Polícia Militar, fecharam cinco estabelecimentos comerciais e dispersaram mais de 800 pessoas durante abordagens em Curitiba. As ações começaram no início da noite de sexta-feira (06/08) e se estenderam até às cinco horas da manhã deste sábado (07/08) em diversos bairros da capital.

De acordo com o balanço da AIFU, foram fiscalizados 11 estabelecimentos comerciais, dos quais cinco acabaram fechados, e 19 autuações administrativas foram aplicadas. Ao todo, haviam cerca de 878 pessoas nos locais, das quais 14 acabaram abordadas e sete detidas.

Em uma das situações, no bairro Hauer, as equipes foram até um bar onde estavam cerca de 250 pessoas aglomeradas. A Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) aplicou uma multa no valor de R$ 50 mil e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) uma no valor de R$ 5 mil. Nesta situação, o proprietário foi encaminhado para a assinatura do Termo Circunstanciado e um homem foi preso por porte/uso de drogas.

Outro estabelecimento, no Centro da cidade, também foi fechado. 230 pessoas estavam no local, sem respeitar o devido distanciamento. Ainda segundo o balanço, o estabelecimento já é reincidente nesta situação e a Secretaria Municipal de Urbanismo aplicou uma multa no valor de R$ 50 mil.

Já no bairro Uberaba, as equipes abordaram uma tabacaria onde tinha 100 pessoas. O estabelecimento foi fechado, pois a atividade ainda não foi liberada pelas autoridades competentes. A SMU aplicou uma multa no valor de R$ 20 mil e a SMMA no valor de R$ 5 mil.

TRANSITO - Além das fiscalizações em relação aos estabelecimentos comerciais, as equipes da AIFU também atuam no trânsito nos arredores dos locais vistoriados. Foram abordados nove veículos, dos quais quatro foram removidos para o pátio e 54 autos de infração de trânsito foram aplicados.

Em uma das situações, as equipes flagraram um veículo cruzando o sinal vermelho, que quase bateu na viatura. O motorista estava embriagado e foi encaminhado para as medidas cabíveis.

Já na tabacaria do bairro Uberaba, enquanto as equipes faziam as autuações, um homem quase atropelou os fiscais que estavam ao lado de fora. Ele foi detido, passou pelo teste do bafômetro, e foi encaminhado à DDTran.

As equipes também prenderam um homem que estava foragido da justiça. A central de operações da PM (COPOM) avisou aos policiais que ele estava próximo, a abordagem foi feita e ele foi encaminhado à Delegacia de Vigilância e Capturas (DVC).