Fiscalização apreende óleo de soja sendo vendido como azeite de oliva

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apreendeu cerca de 9 mil garrafas de azeite de oliva falsificadas em supermercados de Paranaguá e Guaratuba, no litoral do Paraná, na semana passada. Identificados na embalagem como extravirgem de origem espanhola, os azeites eram, na verdade, óleo de soja.

Durante a fiscalização, os agentes notaram dois tipos de cápsulas de fechamento no mesmo produto, o que já levantou suspeitas. Além disso, as caixas onde estavam acondicionadas apresentavam inscrições em português, sem qualquer identificação do produto espanhol.

Também foram encontradas caixas que aparentemente eram utilizadas pelos fornecedores das garrafas vazias, utilizadas para embalar o azeite fraudado.

Os falsos azeites, que juntos somam R$ 300 mil, foram recolhidos e encaminhados a análise. Eles eram vendidos a R$ 29,99 por embalagem.

