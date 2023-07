Fique alerta: Estrada da Graciosa é liberada no sistema pare-e-siga

A Estrada da Graciosa foi liberada para o tráfego de veículos no sistema "pare-e-siga", no final da tarde desta quarta-feira (19). A decisão foi confirmada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), após uma nova avaliação.

A rodovia estava interditada desde a noite de terça-feira (18), após o registro de um deslizamento de vegetação e terra na altura do quilômetro 11. Os trabalhos estavam sendo realizados com prudência para evitar novos desmoronamentos, e a chuva também afetava os serviços.

De acordo com o DER-PR, depois da redução dos níveis pluviométricos na serra e constatação de estabilidade nos demais pontos em obras, o tráfego voltou a circular na rodovia. A operação pare-e-siga ocorre do quilômetro 7 ao 8 e do quilômetro 11 ao 12.

"Com o avanço das obras emergenciais de recuperação das encostas da estrada, os pontos em obras já apresentam maior resistência a danos causados pela ação do clima. A perspectiva é que a entrega dos segmentos prontos inicie no mês que vem, caso as chuvas não atrapalhem o andamento dos serviços", complementa.

