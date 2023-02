Fiorino fica destruída após pegar fogo em Cascavel

Da Redação

O fato ocorreu na Rua Salgado Filho esquina com a Rua Cruz Alta, no Bairro Canadá, em Cascavel.

Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados na manhã desta sexta-feira (03) para prestar atendimentos a uma ocorrência de incêndio.

Segundo as informações, o motorista estava deslocando para o trabalho quando percebeu que fumaça saía do motor.

Ele estacionou a Fiorino e as chamas se espalharam com agilidade, consumindo a dianteira e o interior do utilitário.

Os bombeiros chegaram rapidamente ao endereço, mas, infelizmente, o sinistro já havia consumido praticamente todo o carro.

Ninguém ficou ferido nesta ocorrência, sendo registrado apenas danos materiais.

Com informações: CGN

