Final de semana será chuvoso em todo o Paraná, diz Simepar

As pancadas de chuva com trovoadas se estendem por alguns dias.

O final de semana no Paraná será marcado pelo tempo chuvoso, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). As chuvas começam a partir desta sexta-feira (11).

Conforme o Simepar, na maioria das regiões paranaenses, existe previsão de chuva e a formação de temporais. As pancadas de chuva com trovoadas se estendem no final de semana.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, o aquecimento nos próximos dias no Paraná trará condição de chuva. "Em função desse aquecimento existe um pouco mais de disponibilidade de umidade nas regiões de encostas, serra e fundos de vale. Deve chover em todo Paraná", explica

