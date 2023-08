Fim do mistério: garça furtada em Londrina é encontrada pela GM

Um grande mistério foi resolvido em Londrina, no Norte do Paraná: a escultura de uma garça, que havia sido furtada de uma praça na Avenida Maringá na madrugada do último sábado (12), foi encontrada pela Guarda Municipal na noite desta quarta-feira (16).

Os agentes da GM receberam informações sobre o paradeiro da escultura de dois metros de altura e, com imagens de câmeras de segurança da Zona Sul da cidade, conseguiram localizar o item que tem um grande significado para os moradores.

Uma força-tarefa foi montada e a escultura foi encontrada em um fundo de vale no Conjunto Cafezal. A suspeita é que o autor do crime tenha ficado receoso após a grande repercussão do furto e tenha se livrado do monumento em uma área isolada. Imagens do criminoso foram repassadas para a Polícia Civil do Paraná (PCPR), que investiga o caso.

A garça foi levada para a delegacia de polícia e será entregue ao presidente do bairro, para que seja restaurada e recolocada em seu lugar.

*Com informações de Rodrigo Marques, RICtv Londrina.

