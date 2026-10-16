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Fim de semana terá trégua na chuva, mas queda de temperatura no Paraná

Entre sábado (17) e segunda-feira (19), uma massa de ar frio vai manter a chuva longe do Estado

Escrito por Da Redação
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Fim de semana terá trégua na chuva, mas queda de temperatura no Paraná
Autor No interior, a sensação será de tempo abafado - Foto: Roberto Dziura Jr.

Uma massa de ar frio e seco vai manter a chuva longe do Paraná entre sábado (17) e segunda-feira (19). De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, as temperaturas ficarão mais baixas no amanhecer e a nebulosidade gradativamente dará lugar ao sol em todo o estado.

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Nesta sexta-feira (16), devido a atuação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano e excesso de umidade disponível na atmosfera, a nebulosidade continua variável e ainda há previsão de chuva de forma ocasional. No interior, a sensação será de tempo abafado.

“Esquenta um pouco mais no Oeste e no Norte, com máximas em torno dos 26°C. Há chance de chuva mais significativa entre o Centro, Leste e Norte do Paraná durante a tarde, mas não há indicativo de tempestade”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

A partir da noite, gradualmente avançará uma massa de ar mais frio e seco sobre o Paraná, e por isso as temperaturas diminuem. Desta maneira, a sexta-feira terá mínimas invertidas: as menores temperaturas do dia devem ser registradas à noite, ao invés do amanhecer.

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No sábado (17), na metade sul do estado, as temperaturas mínimas já no começo do dia ficam perto dos 10°C em várias cidades, podendo chegar aos 7°C em alguns pontos do Centro-Sul.

“A nebulosidade no sábado ainda fica variável entre o Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Leste do Paraná, mas o sol também aparece. Já no Norte, o sol predomina ao longo do dia”, ressalta Samuel.

No domingo (18) e na segunda-feira (19), o sol predomina em praticamente todo o estado. Apenas no Litoral permanece um pouco mais de nebulosidade, com pequena chance de garoa entre a madrugada e manhã.

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Nos dois dias, as temperaturas mínimas no amanhecer ficarão abaixo dos 10°C na metade sul do Paraná, chegando a perto de 5°C em cidades do Centro-Sul, no domingo (18). Já na segunda-feira (19) nesta região as mínimas podem ficar abaixo dos 5°C, com possibilidade de registro de geada de fraca intensidade.

No Norte e no Noroeste também faz um pouco de frio entre domingo e segunda, com mínimas em torno de 11°C a 13°C.

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