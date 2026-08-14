Fim de semana terá chuvas, trovoadas e calor intenso no Paraná, aponta o Simepar

Instituto meteorológico alerta para tempo instável até sábado; no domingo, termômetros podem chegar aos 35ºC na região noroeste





O fim de semana no Paraná será marcado por uma forte transição climática, começando com chuvas e trovoadas e terminando com predominância de tempo estável e altas temperaturas. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade domina a sexta-feira e parte do sábado, mas dá lugar a um calor intenso a partir de domingo, cenário que se prolonga até o início da próxima semana.

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-LEIA MAIS: Simepar prevê sexta-feira quente com máxima de 28°C para Apucarana

A instabilidade do início do fim de semana é impulsionada por massas de ar quente e úmido. O meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri, detalha os motivos e o que já foi observado nas primeiras horas do dia:

“Nessa sexta-feira, o tempo permanece instável nas regiões paranaenses devido ao ingresso de umidade e calor vindo do norte do país. Durante a madrugada, tivemos áreas de instabilidades atuando, principalmente nas regiões dos Campos Gerais, região leste do estado, onde foram registradas pancadas de chuvas em intensidades moderadas a fortes e acompanhadas de muitas descargas elétricas.”

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Essa condição climática persiste ao longo da sexta-feira, atingindo diversas áreas. Segundo o meteorologista, chove principalmente na metade sul paranaense, onde, a partir da tarde, novas pancadas acompanhadas de trovoadas voltam a ocorrer. As temperaturas ficam contrastantes no estado: enquanto o Noroeste alcança máximas na casa dos 29ºC a 30°C, Curitiba e a Região Metropolitana não passam dos 18ºC aos 19°C.

Sábado de transição

Para o sábado, o panorama é de chuvas mais localizadas e aquecimento gradual. A capital atinge máximas de 21ºC a 22°C, enquanto o interior ultrapassa os 30°C nas regiões Oeste, Noroeste e Norte. Sobre a presença de chuvas, Barbieri explica:

“No sábado, a instabilidade se mantém em parte do Paraná. Deveremos ter ainda o ingresso de umidade e calor vindo do norte do país, atuando principalmente nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina, onde durante a madrugada e a manhã desse sábado são esperadas algumas chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas.”

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Instabilidade domina a sexta-feira e parte do sábado - Foto: Roberto Dziura Jr/AEN Instabilidade domina a sexta-feira e parte do sábado - Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Domingo e segunda de sol forte

A grande virada no clima ocorre no domingo. A frente de instabilidade se afasta e dá espaço para o aquecimento expressivo. O destaque fica por conta do calor excessivo, com termômetros chegando aos 34ºC e 35°C na região Noroeste, e variando entre 24°C e 25°C na faixa litorânea, na capital e na Região Metropolitana.

“Para o domingo, a previsão é de tempo estável em todo o estado. O sol predomina com grande intensidade, principalmente nas regiões do interior do estado. Já nas regiões leste e Campos Gerais, o sol aparece entre nuvens.”

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A tendência de tempo firme se consolida para o início da próxima semana, mantendo a característica de dias mais abafados. Barbieri conclui que “a semana começa com tempo estável, o sol predominando e temperaturas bastante elevadas nessa segunda-feira”.