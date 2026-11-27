De acordo com o Simepar, os volumes de chuva podem chegar aos 50 mm no Oeste e no Sudoeste, nesta sexta-feira (27), e no Litoral no sábado

Calor de quase 30°C em cidades do Oeste e do Norte e máximas que não passam dos 20°C em Curitiba: os termômetros terão grande diferença entre as cidades paranaenses neste fim de semana. Além da diferença nas temperaturas, também há a previsão de chuvas. De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, os volumes de chuva podem chegar aos 50 mm no Oeste e Sudoeste, nesta sexta-feira (27), e no Litoral no sábado (28).

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O declínio nas temperaturas já foi perceptível no Sul e no Leste do Paraná. Enquanto na quinta-feira (26) as mínimas ficaram entre 15°C e 16°C na Região Metropolitana de Curitiba e em cidades como Palmas, General Carneiro, Guarapuava e Irati, nesta sexta (27) os termômetros das estações meteorológicas do Simepar registraram valores entre 8°C e 9°C no Sul, e entre 11°C e 13°C em várias cidades próximas à Capital.

“A expectativa para o período da tarde é de que haja um aquecimento um pouco mais expressivo na faixa norte, onde as temperaturas já começaram o dia perto dos 20°C e se aproximarão dos 27°C”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar. No Centro-Sul, Campos Gerais e Leste, com maior predomínio de nuvens ao longo do dia, as máximas não passam dos 25°C.

No Oeste, Sudoeste e Noroeste, há previsão de chuva durante a tarde. “Ocorre a formação de algumas áreas de chuva sobre o Paraguai, que gradualmente avançam em direção ao Paraná. A partir da tarde a chuva ganha força sobre o Estado de forma mais forte, acompanhada de raios. O risco de tempestade com vento forte é baixo, mas há previsão de volumes de chuva expressivos, que podem ficar entre 30 mm e 50 mm”, afirma Samuel.

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À noite, a chuva chega aos Campos Gerais e Leste do Paraná, e no sábado (28) o tempo segue chuvoso nestas regiões em vários momentos do dia. Há a possibilidade de volumes de chuva expressivos, principalmente no Litoral. Justamente devido à chuva, as temperaturas ficam amenas no amanhecer e não variam muito ao longo do dia nestas áreas do Paraná. Na Capital, a máxima não passa dos 20°C.

Já no Interior do Estado, o sol aparece no sábado e esquenta um pouco mais, com máximas chegando perto dos 30°C em cidades do Oeste e Noroeste. À tarde, há condição para chuva de forma rápida e localizada, com maior possibilidade no Sudoeste e no Centro-Sul.

No domingo (29) e na segunda-feira (30), volta a esquentar em quase todo o Paraná, com exceção da região litorânea, que permanece com nebulosidade e possibilidade de chuvas ocasionais a qualquer momento do dia. “O tempo volta a ficar abafado, e isso proporciona aquelas chuvas de final de tarde, de forma bem localizada, nas outras áreas do estado”, acrescenta Samuel.