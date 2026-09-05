Fim de semana no PR terá temporais, queda na temperatura e alerta para cheia no Sul

Uma nova mudança no tempo vai marcar o feriado prolongado de 7 de Setembro no Paraná. O avanço de uma frente fria trará instabilidade com risco de tempestades no fim de semana, seguida por uma acentuada queda de temperatura que promete deixar o amanhecer de segunda-feira (7) gelado em grande parte do estado.

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Para este sábado (5), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestades válido para todos os municípios paranaenses. A previsão aponta chuvas de até 50 mm por dia, rajadas de vento de até 60 km/h e eventual queda de granizo. Segundo o Simepar, os acumulados mais significativos de chuva devem se concentrar nas regiões Central, Campos Gerais e Leste, onde os volumes podem ultrapassar 60 mm.

No domingo (6), a instabilidade começa a perder força na maior parte das regiões. O tempo volta a ficar estável no interior, mas o Litoral e a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) ainda poderão registrar muita nebulosidade, ventos fortes e garoa ocasional.

Frio intenso na segunda-feira

A partir de segunda-feira (7), feriado da Independência, o destaque será a entrada de uma massa de ar frio. Os termômetros devem despencar, com mínimas na casa dos 7°C nas regiões Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e RMC. Em Curitiba, o dia será gelado do início ao fim: além da manhã fria, a máxima não deve ultrapassar os 15°C no período da tarde.

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Alerta para cheia no Sul do estado

A continuidade das chuvas mantém em alerta a Defesa Civil em Rio Negro, no Sul do Paraná. O nível do rio atingiu 7,64 metros neste sábado — bem acima da cota de atenção de 6,80 metros. A cheia já deixou mais de 170 pessoas fora de casa, entre desalojados e desabrigados acolhidos pela prefeitura. Moradores são orientados a não retornar para as áreas de risco até que o nível da água baixe com a estabilização do tempo prevista para o início da semana.