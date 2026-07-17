Fim de semana no PR será de ventos fortes e calor em pleno inverno

De acordo com o Simepar, outro destaque do fim de semana serão as temperaturas, que poderão ultrapassar os 30°C em algumas cidades paranaenses

As rajadas de vento intensificam a força por praticamente todas as regiões do Paraná, gradativamente, até segunda-feira (20), com previsão de risco alto de destelhamentos e quedas de árvores no Sudoeste e Oeste do estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), outro destaque do fim de semana serão as temperaturas, que poderão ultrapassar os 30°C em algumas cidades paranaenses em pleno inverno. Não há previsão de chuva.

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As rajadas de vento começaram a ficar mais fortes no Oeste do Paraná nesta quinta-feira (16). As mais fortes foram registradas em Altônia (51,5 km/h às 20h), Cascavel (52,9 km/h às 12h45), Santa Helena (55,8 km/h às 23h45), e Toledo (51,1 km/h às 15h). As rajadas seguiram fortes até as 8h15 desta sexta-feira (17) em Santa Helena (52,9 km/h à 1h45) e Ubiratã (59km/h às 6h15). No Oeste e Sudoeste, as rajadas seguem persistentes acima dos 40 km/h.

“A intensificação dos ventos está associada à atuação de um centro de baixa pressão sobre os países vizinhos. Embora esse sistema não avance em direção ao Paraná e, por isso, não provoque chuva no estado, ele aumenta a diferença de pressão atmosférica entre as regiões. Esse gradiente de pressão acelera o deslocamento do ar, favorecendo ventos mais intensos e persistentes”, explica Bianca de Angelo, meteorologista do Simepar.

No sábado (18) e no domingo (19), as rajadas de vento seguirão mais fortes desde o início da manhã na faixa oeste, mas ganham intensidade entre o fim da manhã e início da tarde, superando os 60km/h em alguns municípios. No Leste do Paraná também são esperadas rajadas de vento mais fortes, porém com menor intensidade do que no Oeste, ficando entre 40 km/h e 50 km/h. A exceção é o Litoral, que terá ventos menos expressivos.

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Na segunda-feira (20), os ventos mais fortes continuam persistentes em praticamente todo o Paraná. As maiores velocidades de rajada previstas seguem no Oeste e Sudoeste, especialmente na região de Cascavel. Com exceção do Litoral, todas as regiões do estado terão rajadas de vento acima de 45 km/h.

“O destaque deste evento é justamente sua longa duração, com ventos intensos persistindo por vários dias consecutivos”, destaca Bianca.

O Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em parceria com a Defesa Civil, aponta risco muito alto para destelhamentos, queda de galhos de árvores e queda de árvores com rajadas de vento ultrapassando os 80 km/h na área entre Foz do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, logo abaixo de Cascavel, nesta sexta-feira (17). O risco é alto na parte sul da região Oeste e no Sudoeste do Paraná, moderado na parte norte da região Oeste e no Centro Sul, e baixo no Leste e no Norte. Apenas o Norte Pioneiro e o Litoral estão fora de risco nesta sexta-feira.

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CALOR - Além do vento, outro destaque deste fim de semana é o calor. As temperaturas mínimas desta sexta-feira (17) já estão superiores às registradas ao longo desta semana, e o dia já amanheceu com valores acima dos 20°C em cidades como Altônia, Assis Chateaubriand, Capanema, Foz do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Ubiratã. “O escoamento de ventos do quadrante norte favorece transporte de ar mais quente para o Estado, promovendo uma elevação gradual das temperaturas mínimas”, diz Bianca.

As temperaturas máximas devem ultrapassar os 30°C em municípios do Noroeste, Oeste e parte do Sudoeste, como Icaraíma, Palotina, Santa Helena e Capanema. No sábado (18), o calor permanece nessas regiões. No Norte e no Litoral, as máximas ficam próximas dos 28°C, e no Centro-Sul, Campos Gerais e no Leste do Paraná, as temperaturas máximas variam entre 22°C e 25°C.

No domingo (19) o calor segue à tarde e, no Noroeste, alguns municípios poderão ultrapassar os 32°C. Na segunda-feira (20), o aquecimento fica ainda mais abrangente pelo estado, e as temperaturas máximas ultrapassam 30°C em várias cidades do Oeste, Sudoeste, Noroeste, Norte e também no Litoral do Paraná. “Nas demais regiões as temperaturas ficam um pouco mais amenas, mas ainda acima da média observada nos últimos dias”, afirma Bianca.

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Em Apucarana, a mínima prevista para domingo (19) será de 15º C e a máxima de 27º C. Na terça-feira (21), os termômetros podem marcar 29º C.

O Simepar já monitora o retorno das chuvas ao estado a partir da próxima semana. Novos boletins serão emitidos.