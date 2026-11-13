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Fim de semana no Paraná terá temperaturas acima dos 30ºC e risco de temporais

Sábado e domingo terão máximas elevadas na maioria das cidades paranaenses, com possibilidade de chuva forte, raios e nevoeiro em trechos de serra

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Fim de semana no Paraná terá temperaturas acima dos 30ºC e risco de temporais
Autor Foto: Arquivo TNOnline



O fim de semana no Paraná será marcado por intenso calor e condições favoráveis para a formação de temporais localizados, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). As temperaturas podem ultrapassar os 30ºC em diversas cidades nos próximos dias, e a combinação de aquecimento rápido com a disponibilidade de umidade aumenta significativamente o risco de tempestades, especialmente no domingo, quando as instabilidades ganham força e podem atingir todas as regiões do estado.

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No sábado, o amanhecer pode registrar nuvens baixas e redução de visibilidade em trechos de serra do Centro-Sul, Campos Gerais, Sudeste e Leste. No entanto, o sol logo aparece em todas as regiões e eleva as temperaturas rapidamente para a faixa dos 30ºC. Entre a tarde e a noite, áreas de chuva irregular e temporais rápidos e localizados devem atingir principalmente as faixas Oeste e Sul. O domingo mantém a tendência de tempo muito quente em todo o território paranaense. Com termômetros próximos ou ligeiramente acima dos 30ºC, o risco de tempestades severas se intensifica. Nas regiões Oeste e Noroeste, a chuva pode começar ainda entre a madrugada e a manhã, enquanto nas demais áreas as precipitações se formam preferencialmente a partir da tarde.

Para esta sexta-feira, o Simepar indica que o dia começou com maior concentração de nuvens no Centro-Sul, Sudeste e Leste, mas a nebulosidade perde força no decorrer da manhã. À tarde, o tempo abafado provoca pancadas de chuva passageiras com trovoadas, que podem ser mais fortes e acompanhadas de muitos raios entre os Campos Gerais e o Norte, onde as máximas também superam os 30ºC. A condição de tempo instável geral começa a perder força apenas na segunda-feira, quando as chuvas tendem a ocorrer de maneira mais isolada e regular, concentrando-se novamente no período da tarde.

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