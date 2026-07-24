Fim de semana no Paraná terá chuvas, trovoadas e risco de temporais, aponta Simepar

Previsão meteorológica indica avanço de umidade do norte do país e elevação dos termômetros no início da próxima semana

O final de semana no Paraná será marcado por instabilidade atmosférica, variação nas temperaturas e risco de temporais em diversas regiões do estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva atinge o território paranaense a partir desta sexta-feira (24) e se intensifica no domingo (26) devido ao avanço de uma nova frente de umidade.

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Segundo o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri, a sexta-feira já começou com precipitações em pontos específicos do estado. "Áreas de instabilidade com pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas ocorrem desde a madrugada nas regiões noroeste, norte e também parte da região central do estado. Essas chuvas devem permanecer ao longo do dia, porém entre a manhã e a tarde devem avançar para as demais regiões", destacou Barbieri.

Na região leste, o volume de chuva deve se concentrar entre o fim da tarde e o período da noite. Em termos de temperatura, as mínimas registradas ficaram próximas dos 10°C nas regiões centro-sul, Campos Gerais e leste, enquanto no noroeste chegaram a 18°C. Durante a tarde, as máximas variam de 16°C no Sul a 22°C no Norte e Noroeste.

Previsão para o sábado

No sábado, a instabilidade ganha um ritmo mais pontual. A madrugada e a manhã reservam pancadas de chuva isoladas com trovoadas no Noroeste, Oeste e Norte.

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"Pela manhã, essas chuvas perdem força, mas no período da tarde não se descarta ainda algumas chuvas isoladas. Nas demais regiões do estado, a o sol predomina entre nuvens no decorrer do dia, fazendo com que as temperaturas fiquem agradáveis no período da tarde", explicou o meteorologista.

A variação térmica no sábado será expressiva: enquanto o Centro-Sul registra mínimas entre 10°C e 11°C, as regiões Oeste e Noroeste amanhecem entre 16°C e 18°C. À tarde, o Noroeste pode atingir até 25°C, e a Região Metropolitana de Curitiba, juntamente com os Campos Gerais, fica na casa dos 20°C.

Temporais no domingo

O cenário exige mais atenção no domingo por conta da chegada de uma nova massa de umidade vinda da Região Norte do país, que fortalecerá a instabilidade no Paraguai e avançará sobre o Paraná. O sistema provocará chuvas com trovoadas já no fim da madrugada e no decorrer da manhã nas regiões Oeste e Sudoeste.

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"Deveremos ter, neste domingo, nas regiões da metade sul, pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas. No decorrer do dia não se descarta temporais isolados nesses setores, principalmente entre as regiões oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná", alertou Barbieri.

Mudança no início da semana

O tempo volta a se firmar no início da próxima semana. A previsão indica que a estabilidade retornará a todas as regiões do Paraná já na segunda-feira, acompanhada de uma elevação significativa dos termômetros, que podem atingir a marca de 30°C no Norte do estado.