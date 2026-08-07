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Fim de semana no Paraná terá chuvas e risco de tempestades, diz meteorologista

Acumulados podem passar de 70 milímetros até segunda-feira; Simepar também alerta para ventos fortes e queda nas temperaturas no amanhecer

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O Paraná enfrenta um fim de semana de tempo severo e instabilidade generalizada. A combinação da passagem de uma frente fria com a chegada de um sistema de baixa pressão traz chuvas intensas, tempestades localizadas e ventos fortes para diversas regiões do estado. Os acumulados de água podem ultrapassar a marca de 70 milímetros até a próxima segunda-feira, quando também é esperado um declínio nas temperaturas.

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A mudança no clima teve início ainda na sexta-feira. De acordo com a meteorologista Raissa Pimentel, do Simepar, o sistema se deslocou rapidamente pelo estado. "A madrugada desta sexta-feira foi bastante instável no Paraná, devido à rápida passagem de uma frente fria. Neste momento o sistema já avançou em direção a São Paulo, mas ainda há áreas de chuva, principalmente no norte do estado", afirma.

Mesmo com o avanço da frente fria, o clima não firma. A previsão para o sábado é de agravamento das condições meteorológicas devido à influência de outro fenômeno. "No sábado, uma nova área de baixa pressão nos países vizinhos mantém o tempo instável em todo o Paraná. A previsão de chuva e trovoadas ao longo do dia, com possibilidade de tempestades localizadas, principalmente na faixa central do estado", explica a meteorologista.

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Além da chuva, a ventania é uma preocupação. Segundo Raissa, "os ventos também ganham intensidade, com rajadas moderadas a fortes, sobretudo na metade sul". A especialista pontua que "no domingo esse padrão continua, com chuva prevista em todas as regiões".

Fim de semana no Paraná terá chuvas e risco de tempestades, diz meteorologista
AutorParaná registrará chuvas neste sábado e domingo - Foto: AEN

Volumes expressivos e frio à vista

O volume de precipitação deve ser o principal fator de alerta para os paranaenses. As projeções do Simepar indicam que as chuvas se concentrarão de forma mais intensa em áreas específicas. "Até segunda-feira, os acumulados podem superar os 70 milímetros em áreas do Centro, Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e Leste", detalha Raissa Pimentel.

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O alívio na instabilidade só deve começar a ser sentido na próxima semana. "Na segunda-feira o tempo ainda pode permanecer chuvoso, mas a tendência é de enfraquecimento gradual das chuvas ao longo do dia", prevê a meteorologista.

Após a passagem das chuvas, uma massa de ar frio deve atuar sobre o estado, derrubando os termômetros. "O destaque também fica para um breve declínio das temperaturas entre a segunda e terça-feira, durante o amanhecer, desde a região Centro-Sul até a Região Metropolitana de Curitiba", conclui.

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