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SAÚDE

Fim da gotinha: Paraná começa aplicação da nova dose injetável contra a poliomielite

Ministério da Saúde substitui definitivamente a vacina oral pela versão inativada; imunização reforça proteção na primeira infância

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 10:33:54 Editado em 03.08.2026, 10:33:37
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Fim da gotinha: Paraná começa aplicação da nova dose injetável contra a poliomielite
Autor Paraná inicia campanha de vacinação da segunda dose contra a pólio. - Foto: AEN

O Paraná deu início nesta segunda-feira (3) à aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de quatro anos, dentro da Campanha Nacional de Multivacinação. A mobilização, que segue até o dia 1º de setembro nas Unidades Básicas de Saúde de todo o Estado, consolida a transição definitiva para o uso exclusivo da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), aplicada de forma injetável, marcando o fim oficial da antiga vacina oral em gotinha.

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Com a nova diretriz, o esquema vacinal contra a paralisia infantil no Brasil passa a ser composto por cinco doses no total. A imunização primária dos bebês permanece aos dois, quatro e seis meses de idade, enquanto o primeiro reforço é administrado aos 15 meses e o segundo reforço aos quatro anos. Pais e responsáveis de crianças com até quatro anos, 11 meses e 29 dias que estejam com doses em atraso também devem procurar os postos de saúde para a vacinação de resgate.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a mudança segue orientações do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). A versão injetável utiliza o vírus mortos (inativados), o que oferece um padrão superior de segurança e elimina o risco, ainda que extremamente raro, de mutação do vírus vivo atenuado que compunha a antiga gotinha.

Embora o Brasil não registre casos de poliomielite há décadas, as autoridades médicas reforçam a importância de manter a caderneta atualizada. Como o vírus ainda circula em outras partes do mundo, a cobertura vacinal abaixo da meta recomendada de 95% mantém real o risco de reintrodução da doença, que é infecciosa e pode causar sequelas motoras permanentes. Para garantir a aplicação, basta comparecer a qualquer Unidade Básica de Saúde que possua sala de vacinação aberta munido da carteirinha do menor.

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AutorFoto: AEN


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