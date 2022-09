Filipe Barros relata violência política contra ele e familiares; veja

Da Redação

O deputado federal e candidato à reeleição Filipe Barros (PL-PR) usou as redes sociais para relatar um episódio de violência política contra ele, sua equipe e seus familiares neste sábado (10), em Londrina. Conforme contou o parlamentar, ele, a equipe e os familiares foram atacados enquanto entregavam ‘santinhos’ eleitorais em frente ao Estádio do Café, em Londrina, no norte do Paraná.

Em relato feito através do Instagram, Filipe conta que o tio, de 65 anos, e sobrinho, de 18 anos, precisaram ser hospitalizados por conta do que ocorreu. "Eu estava com minha família e equipe no estádio do café, no jogo do nosso glorioso Tubarão.- Eis que petistas criminosos, que usavam uniforme da Falange Azul (torcida organizada do LEC), chegaram em bando e partiram gratuitamente pra porrada: agrediram meu sobrinho de 18 anos, meu tio de 65, meu pai, minha assessora, demais da Equipe e eu. Gritavam que eu e Bolsonaro éramos fascistas, machistas e agressores de mulheres. Diziam que não era bem vindo por ser bolsonarista. Estamos no hospital e depois vamos à delegacia.- Esses criminosos que se escondem atrás da camiseta do LEC estragam o jogo e mancham o nome de Londrina", comentou no post.

Horas após ter publicado o relato, conforme Filipe, ele desmente uma nota postada pela torcida organizada 'Falange Azul'. "Os skinheads do PT, integrantes da Falange Azul, foram pegos na mentira: as imagens estão aí para qualquer um ver. Depois de uma enxurrada de comentários (de muitos torcedores do LEC, inclusive) repudiando as agressões e as mentiras do bando, resolveram desativar os comentários", escreveu o parlamentar.

