Filhotes são resgatados dentro de túmulo em cemitério do PR; vídeo

Um resgate nada convencional foi realizado pelo Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, nesta quinta-feira (25). A corporação precisou resgatar seis filhotes de dentro de um túmulo, depois que uma cadela cavou um buraco e deu cria no local inusitado.

O caso foi registrado no Cemitério Municipal de Campo Mourão. De acordo com os socorristas e com vídeos registrados no momento do resgate, é possível ver que a cachorra cavou um buraco entre duas sepulturas e só parou quando chegou embaixo de um dos túmulos. Assista no final da matéria.

Nas imagens, também é possível ver que o local que a cadelinha escolheu para trazer seus filhotes à vida deu um pouco de trabalho para o Corpo de Bombeiros. Os seis cachorrinhos precisaram ser retirados do buraco por um lateral bastante estreita da sepultura.

No final da situação inusitada, os filhotes foram entregues à Associação dos Protetores de Animais Independentes (PAIS), de Campo Mourão.

Assista:

