Filhote de jacaré é solto em lago e prefeitura divulga alerta

Um filhote de jacaré foi solto em um lago de Santa Isabel do Ivaí, noroeste do Paraná, e a prefeitura do município divulgou um alerta nessa terça-feira, 15 de agosto, nas redes sociais a respeito do caso.

continua após publicidade

Através do comunicado, a administração municipal alegou que alguém, que até o momento não foi identificado, soltou o réptil no lago do Parque Urbano Adão de Almeida Ramos sem autorização. Ainda conforme a prefeitura, o Instituto Água e Terra (IAT) e a Força Verde já foram comunicados e devem fazer a retirada do filhote do lago.

- LEIA MAIS: Cobra peçonhenta de mais de 2 metros é capturada em empresa do PR

continua após publicidade

Antes disso, o município chegou a acionar a Defesa Civil. Nesses casos, no entanto, a competência da operação é do IAT, por envolver um animal silvestre. Uma equipe dos órgãos ambientais deverá visitar Santa Isabel do Ivaí nos próximos dias.



Ainda de acordo com a Prefeitura, não é possível saber há quantos dias o filhote está no lago. Recentemente, moradores conseguiram registrar o animal em fotos. Por se tratar de um filhote, o Município reforça que o bicho não oferece riscos para a população. Porém, a prefeitura informou que os trabalhos para a sua retirada e, posteriormente, soltura em seu habitat natural, já foram iniciados.

Foto por Divulgação/Prefeitura A prefeitura divulgou um comunicado nas redes sociais

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News