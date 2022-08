Filhos de petista assassinado por bolsonarista realizam ato pela paz

Da Redação

Ato pela paz foi realizado neste Dia dos Pais

Neste domingo (14), em que é celebrado o Dia dos Pais, filhos e a esposa do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, morto a tiros em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, no mês passado, realizam um ato religioso pela paz em memória do petista.

Arruda foi baleado pelo policial penal e bolsonarista assumido Jorge Guaranho na própria festa de aniversário, que tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula. Arruda revidou os disparos e atingiu Guaranho, que ficou internado até a última quarta-feira (10), quando teve alta e foi preso.

O ato contou com a participação de aproximadamente 50 pessoas, entre familiares e amigos, próximo a igreja matriz de Foz do Iguaçu. Eles levam cartazes com dizeres "1º Dia dos Pais sem nosso pai", "chega de ódio, queremos paz e justiça".

Um dos filhos do tesoureiro, Leonardo Miranda de Arruda, disse que o ato teve como objetivo pedir justiça e tolerância após a morte do pai. Ele lembrou que este é o primeiro Dia dos Pais sem Arruda.

Pela, pela justiça, pelo fim de todo esse ódio que assombra a nossa sociedade. [...] A Justiça, claro como foi feita, começou a ser feita, que ela continue sendo feita. Que a pessoa que cometeu esse ato que infelizmente tirou o meu pai de mim, hoje estou comemorando o dia dos pais sem meu pai [...] que ele pague pelo que fez. Não vai trazer meu pai de volta, mas é algo que demonstra que a Justiça pode ser feita", afirmou Leonardo.

PRISÃO

Guaranho recebeu alta hospitalar na última quarta-feira (10) e deveria ser transferido para o Complexo Médico Penal (CMP) de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Entretanto, um ofício do próprio Complexo disse que o local não tinha estrutura para atender as necessidades médicas que o réu e ele ficou em prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica.

A Justiça, no entanto, revogou na sexta (12) a prisão domiciliar do policial e determinou que ele fosse transferido para CMP de Pinhais, que informou que tinha as condições necessárias para oferecer a assistência médica necessária ao policial penal federal.

(Com informações do G1)

