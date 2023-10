Filho mata pai com machadadas e joga corpo em lago no Norte do PR

Um homem, 31 anos, foi preso nesta sexta-feira (20) suspeito de matar o próprio pai com golpes de machado na cabeça e jogar o corpo da vítima em um lago. O caso foi registrado em uma propriedade rural de Londrina, no norte do Paraná. A vítima foi identificada como Alberto Hissami Murakimi, de 68 anos.

O assassinato teria sido descoberto depois que vizinhos sentiram falta do idoso, que não era visto desde a quinta-feira (19), e foram até a residência que ele morava com o filho para procurá-lo. No local, as testemunhas encontraram apenas o homem que, de forma suspeita, afirmou que falaria apenas com a polícia.

De acordo com o tenente Enzo Chiafitela, da Polícia Militar (PMPR), após a chegada das autoridades, o suspeito confessou o crime e afirmou que o homicídio foi motivado por um desentendimento familiar. O corpo de Alberto Hissami foi encontrado em uma pequena represa nas imediações da propriedade. O filho dele teria limpado a casa para retirar o sangue e esconder vestígios do crime.

Os vizinhos relataram que as discussões entre pai e filho eram frequentes, e o suspeito já havia agredido o pai anteriormente. Por meio da defesa, o filho nega o assassinato e diz que vai provar inocência.

