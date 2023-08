Filho mata pai com facada no pescoço após discussão durante jantar

Siga o TNOnline no Google News

Um crime bárbaro foi registrado na noite dessa segunda-feira, 7 de agosto, em um bairro de Curitiba. Um jovem de 19 anos matou o próprio pai, de 44, a facadas após se desentenderem durante o jantar.

Testemunhas afirmaram que os dois brigavam constantemente, porém, não há detalhes por quais motivos eles se desentendiam. “Pelo relato que nos passaram, houve um desentendimento entre os dois. Já não havia uma relação muito boa, com muitas discussões anteriores e na data de hoje eles entraram em uma lua corporal e o rapaz acabou esfaqueando o pai dele”, informou o soldado da Polícia Militar Matos à reportagem da Banda B.

O jovem golpeou o pai com a faca duas vezes. O primeiro golpe foi certeiro na região do pescoço, e o segundo no tórax.

Uma vizinha da família reafirmou que relação entre pai e filho era conflituosa. “Eles estavam sempre brigando. O menino é rebelde, não tem problema com droga, tá sempre dentro de casa, o pai não deixava sair. Não sei porque eles discutiram, mas deve ter sido coisa boba. Ele já não tinha mãe, que faleceu há uns oito anos, a avó é quem criava”, disse a mulher.

O autor do homicídio foi levado pela Polícia Militar à Central de Flagrantes.

Para mais informações sobre o caso, acesse o site da Banda B, parceira do TnOnline.

