Filho mata pai a facadas para defender mãe e irmã no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um jovem, de 29 anos, matou o próprio pai a facadas, acionou a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e foi preso em flagrante após confessar o crime para as autoridades. O assassinato aconteceu nesta sexta-feira (7) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade

De acordo com o tenente Bastos, da PM, o suspeito alegou que cometeu o crime para defender a mãe e a irmã, depois que o pai começou uma discussão e tentou agredir as mulheres com uma barra de ferro.

- LEIA MAIS: Corpo de homem é retirado dos escombros de desabamento em Pernambuco

continua após publicidade

O jovem contou ainda que a irmã possui uma medida protetiva contra o pai, de 69 anos. O idoso teria ido na casa da família nesta manhã para pedir alguns documentos. Após pegar os papeis, no entanto, ele começou uma discussão.

Durante a briga, o pai teria pegado uma barra de ferro e partiu para cima da filha e da ex-companheira. Nesse momento, o jovem pegou uma faca e desferiu golpes contra o pai.

Siga o TNOnline no Google News