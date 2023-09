Filho mata o pai a facadas no meio da rua no Paraná

Um rapaz de 20 anos matou o pai de 40 anos com vários golpes de faca em Imbituva, na região central do Paraná. O crime aconteceu por volta das 22h40 de domingo (24) e foi gravado por câmeras de segurança.

O autor do crime foi preso pela Polícia Civil (PC-PR). Segundo o delegado Thiago Andrade, responsável pelo município de Imbituva, o assassinato ocorreu após uma discussão familiar.

A mãe do suspeito e esposa da vítima contou em depoimento que a briga começou após ela ter sido agredida pelo marido. O filho saiu em defesa dela e praticou o crime.

A mulher também afirmou, segundo o delegado, que o marido ingeriu bebida alcoólica e fez uso de drogas durante o dia.

"Quando esse pai sai em sua direção, ele [o filho] acaba golpeando diversas vezes. Não foi uma vez, foram diversos golpes de faca, principalmente quando a vítima já estava caída no chão. Então, isso não é legítima defesa. Legítima defesa é entendida quando a vítima usa meios moderados para repelir uma injusta agressão, e nós verificamos que ele com certeza se excedeu e praticou homicídio", diz Andrade, em vídeo encaminhado à imprensa.



A briga ocorreu no meio da rua. O vídeo é forte. A gravação mostra que os dois discutem no meio da rua, quando ele golpeia o pai com uma faca. Outras pessoas ao redor tentam separar os dois, mas não conseguem. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

