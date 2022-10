Filho encontra mãe morta dentro de casa no Paraná

Da Redação

Uma mulher, de 62 anos, foi localizada sem vida no interior de sua residência, na rua Frei Caneca, na região central de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A situação foi registrada nesta quarta-feira (12). O filho da vítima encontrou a mulher em óbito, com ferimentos na boca. As causas da morte serão investigadas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

Quem também esteve no local foi o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Como a mulher foi localizada nua e com ferimentos na boca, os agentes notificaram a Polícia Militar (PM) e também a Criminalística, que foram até a residência.

Há possibilidades de que a morte tenha ocorrido de causas naturais – somente a perícia do IML confirmará ou não essa situação.

