Filho encontra a mãe morta dentro de casa no PR; namorado é flagrado por câmeras e preso pelo crime

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante sob a suspeita de assassinar a namorada, Dirlei Rodrigues da Silva, de 52 anos, na última terça-feira (20), em Cascavel, no oeste do Paraná. A vítima foi encontrada pelo próprio filho sobre a cama da residência onde moravam, com um corte profundo na região do pescoço. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e apura também a possibilidade de crime patrimonial, devido ao desaparecimento de um aparelho celular e de uma carteira do local do crime.

A prisão ocorreu no início da noite do mesmo dia, em uma propriedade rural no município de Assis Chateaubriand, também no oeste do estado. De acordo com o delegado Ian Leão, responsável pelas investigações, a captura foi fundamentada no cruzamento de imagens de câmeras de segurança com materiais apreendidos. O monitoramento da vizinhança registrou o suspeito deixando a casa de Dirlei cerca de 40 minutos após o filho dela sair para o trabalho. A polícia confirmou que nenhuma outra pessoa entrou no imóvel durante esse intervalo.

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Durante as buscas na casa do suspeito, a Polícia Militar encontrou no varal roupas recém-lavadas semelhantes às utilizadas pelo homem nas imagens gravadas, além de uma lâmina que pode ter sido a arma do crime. O delegado destacou ainda que o suspeito apresentava marcas pelo corpo, possivelmente causadas por unhas, o que indica uma tentativa de defesa por parte da vítima. Todos os objetos foram encaminhados para análise da Polícia Científica.

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O filho de Dirlei relatou à polícia que, antes de sair de casa para trabalhar, ouviu a mãe e o namorado conversando no quarto de forma aparentemente tranquila, sem sinais de discussão. Ao retornar, no entanto, encontrou o controle do portão eletrônico caído na garagem e, logo depois, deparou-se com a mãe sem vida, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apenas pôde constatar o óbito.

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O casal mantinha um relacionamento há cerca de seis meses. Embora o filho descrevesse a convivência como pacífica, amigas da vítima informaram aos investigadores que o namoro enfrentava uma fase de desgaste. Até o momento, a polícia descarta a participação de terceiros no crime. A prisão em flagrante será submetida à análise do Poder Judiciário em audiência de custódia, que determinará se o suspeito responderá ao inquérito de forma preventiva ou em liberdade mediante medidas cautelares.